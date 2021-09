“Chez Gildas” Fête des 10ans Ascain, 11 septembre 2021, Ascain.

“Chez Gildas” Fête des 10ans 2021-09-11 – 2021-09-11 Rue Ernest Fourneau Restaurant “Chez Gildas”

Ascain Pyrénées-Atlantiques Ascain

“Chez Gildas fête ses 10ans avec danses sévillanes par Peña Almonte, Chorale Lokarri, concert avec The Six Toys, et repas avec paëlla ou Civer de biche. Réservation conseillée.

+33 6 59 58 29 23

chezgildas

