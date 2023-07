Venez causer de L’Châté-Piâga ! Chez Georgette Châtelaudren, 17 septembre 2023, Châtelaudren.

Venez causer de L’Châté-Piâga ! Dimanche 17 septembre, 15h00 Chez Georgette Café Chez Georgette – une consommation obligatoire pour pouvoir participer à l’événement – Accès PMR sauf WC pour les personnes en fauteuil.

De la cour de l’école à la Grand’Foire, en passant par les rassemblements pour les mariages, les habitants et les visiteurs pourront venir écouter des récits et/ou échanger sur le quotidien d’hier et d’aujourd’hui à Châtelaudren-Plouagat. En compagnie de Patrice Olivo et Jessica Haumont de l’association Chubri, l’occasion sera donnée de partager des souvenirs et des anecdotes et tout ça, en gallo.

Chez Georgette 1 place du Général de Gaulle, 22170, Châtelaudren Châtelaudren 22170 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 94 57 21 https://www.chez-georgette.com/ Chez Georgette est un café botanique et une épicerie, rétro et cosy en plein cœur de la Petite Cité de Caractère® de Châtelaudren-Plouagat 48.542326648048416, -2.9681238415602595

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Bretagne Culture Diversité