A LA DECOUVERTE DES METIERS D’ART 1 et 2 avril Chez Gabi – L’Atelier de Claire

Près de 40 ateliers recensés autour de Saint Dié d’artisan d’Art. Les artisans d’art sont un peu comme le Dahu, on en entend parler mais on ne sait pas trop où ils se cachent. Quelques unes de ces bêtes rares on décidé de sortir de leur terrier et de vous présenter leur métier, leur savoir et leur passion à Denipaire à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art. Venez à leur contact, elles sauront vous surprendre et vous émouvoir par leur technique et leur savoir.

Démonstrations, buvette, moments conviviaux à venir partager chez Gabi: grange atelier du grand-père de Claire SCHMITZ tapissière sur le site. Lieu abrité mais extérieur.

Chez Gabi – L'Atelier de Claire 18 rue du Pont 88210 DENIPAIRE Denipaire 88210 Vosges Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

