Dîner dansant entre célibataires, les années disco

Chez Françoise rue Robert Esnault Pelterie 75007 Paris Quartier des Invalides Paris 75007 Île-de-France

UN VRAI DÎNER RENCONTRE !

PAIEMENT AU PLUS TARD LE 03/02/23

INFOS & RESA. AU: 01.455.456.42

Quand ?

Samedi 04 février 2023 de 20h00 jusqu’au bout de la nuit.

Où ?

Chez Françoise & LES ANNEES DISCO

rue Robert Esnault Pelterie 75007 Paris Métro : Invalides RER : RER C Invalides

Quel est le programme ?

Chez Françoise existe depuis 1949 et fait partie de ces adresses secrètes et bien cachées qui font le charme de l’endroit. Vous pourrez y déguster une cuisine française traditionnelle raffinée,

toute en fraîcheur, mariant à la fois tradition du terroir et originalité due au talent de son chef.

Les produits utilisés sont de saisons et permettent à la carte d’évoluer au fil du temps.Le restaurant dispose de différents espaces très cosy (terrasse, véranda, galerie, salle, salon des premiers ministres).

Ces lieux ont chacun leur personnalité et permettent des privatisations ; convivialité et intimité, se mêleront à merveille dans un décor d’hier et d’aujourd’hui.

C’est la Cantine des Parlementaires Situé a 2 pas de l’Assemblée Nationale

Ce restaurant gastronomique de tradition française, accueille les midis nos Ministres et Députés pour les déjeuners d’affaires.

Les week-ends ce lieu convivial se lâche et se transforme en dîner musical voir dansant, pour des moments festifs et de détentes entre célibataires

Quel sera le planning ?

20h00 Autour du cocktail d’accueil, Gaëlle & Thierry vous recevrons dans la bienveillance et

en toute simplicité, vous présentant aux ami e (s) membres les nouveaux membres

21h00 Dîner

Entrée aux choix

Plat aux choix

Dessert aux choix

Boissons : Vins Bordeaux rouge ou rosé une bouteille pour 2 personnes, Eaux minérales

Café

Ambiance musicale assurée par des musiciens live pour nous faire monter la fièvre et danser

23h00 Soirée dansante

Night fever pour le meilleur des années disco jusqu’au bout de nuit….

Dress code : Plus simplement en français; régles vestimentaires vivement recommandées pour nos ami (e) s membres.

Perruque généreuse, chemise ou veste à paillettes, ou veste cintrée, pantalon moulant à pattes d’éph,

pour les dames chaussures à plate forme.

Musiciens et chanteur hors pair, ils nous offrent une soirée disco dans un esprit “Night Fever”,

Avec les plus grands tubes de « Village people » à « Gloria Glaynor » Imagination, Kool and the Gang sans ou oublier notre french touch avec notre Claude François national, J.M. CERRONE et Patrick JUVET “Ou sont les femmes, I love América”

Pour les amoureux des danses a 2, probablement quelques bons slows de l’époque.

Only the best music for you …..

Modalités de réservation et tarif

RESERVATION OBLIGATOIRE PAR PRE PAIEMENT chèque de 65 €

A ADRESSER AU PLUS TARD LE 03/02 à l’ORDRE de :

NOUVELLE DIMENSION 32 rue du Col. P. Avia 75015 PARIS

N’hésitez pas a faire circuler cette invitation autour de vous ami (e) s célibataires.

