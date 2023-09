Cercle de femmes : je fais la paix avec mes émotions Chez Elles Café-Bar-Restaurant Tavers, Rue des Eaux Bleues, Tavers, France Tavers, 30 septembre 2023, Tavers.

Cercle de femmes : je fais la paix avec mes émotions Samedi 30 septembre, 10h00 Chez Elles Café-Bar-Restaurant Tavers, Rue des Eaux Bleues, Tavers, France Tarif libre entre 20 et 40 €, sur inscription

Dans ce monde où tout va très vite, très fort, quelle est ma météo intérieure ?

Avec un groupe de femmes soutenantes et bienveillantes, faisons la paix avec nos émotions.

Conscience, acceptation et libération pour laisser place à la femme libre et puissante à laquelle nous aspirons.

Programme :

Tirage de cartes oracles

Ancrage

Tambour de la mer

Cercles de paroles avec évacuation des émotions désagréables

Mise en mouvements des émotions

Rituel

Partages

Un atelier accompagné par les mères veilleuses Fanny Talbot et Catherine Leterrier.

Chez Elles Café-Bar-Restaurant Tavers, Rue des Eaux Bleues, Tavers, France Rue des Eaux Bleues, Tavers Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.billetweb.fr/pro/fannytalbot »}, {« type »: « email », « value »: « contact@fannytalbot.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

cercle de femmes sacré

Fanny TALBOT