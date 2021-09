Chez elle il y a – Cie Théâtre T Les Roches, 17 novembre 2021, Montreuil.

du mercredi 17 novembre au vendredi 19 novembre à Les Roches

Que se passe-t-il lorsque l’on découvre un passage mystérieux qui débouche sur un jardin de livres ? Quelles joies et quels étonnements se mêlent en nous, que l’on soit enfant ou adulte, lorsque des sons, des mots, des phrases, des histoires viennent nous chatouiller les oreilles ? Et que faire de ce singulier feu d’artifice de pages et d’images qui s’offre à nous comme un puzzle d’émotions et de souvenirs partagés ? Jouer bien sûr ! Inventer les règles ! Combiner, déconstruire, s’attacher à un tout petit détail, dévorer la couleur, suivre le trait qui déborde, la phrase qui s’étire, plonger les yeux grands ouverts, mélanger les dessins, lire à droite, ou à gauche, en spirale, ou en courbes si douces, profiter de cette immense liberté déployée dans les pages, et recommencer à l’infini ce délicieux voyage dans les albums de Béatrice Poncelet…

4€, réservation obligatoire

Théâtre et manipulation d’objets

Les Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



