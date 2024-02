Chez Dionysos Cie Les Becs Verseurs Plouha, vendredi 23 février 2024.

Chez Dionysos Cie Les Becs Verseurs Plouha Côtes-d’Armor

Conte, objets et musique. Dès 10 ans. Dans le bar qui appartenait à son père, Myriam Gautier nous raconte une histoire de famille poignante à travers la figure de Dionysos. Souvent uniquement considéré comme le dieu du vin, Dionysos est plus exactement le dieu de l’ivresse c’est-à-dire le dieu du passage entre deux mondes, entre deux états. Son nom signifie celui qui est né deux fois. Sorti du ventre de sa mère et de la cuisse de son père, il est tout aussi bien humain et divin, roi et vagabond… Il est double, et même multiple. À travers un récit qui mêle mots, musique et objets, Myriam Gautier nous raconte une histoire intemporelle et touchante de naissance et de renaissance.

Écriture Myriam Gautier

Interprétation Myriam Gautier et Daniel Paboeuf

Regard extérieur Marina Le Guennec

Lumières Maryse Rossignol

Construction décor Antoine Rey .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

Espace L’Hermine

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne lpem@leffarmor.fr

