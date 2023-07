Grande ourse et vieille chouette Chez Courtois Magnagues Catégories d’Évènement: Lot

Magnagues Grande ourse et vieille chouette Chez Courtois Magnagues, 10 juillet 2023, Magnagues. Grande ourse et vieille chouette 10 et 14 juillet Chez Courtois 155€ en pension complète (après déduction de l’aide colos apprenantes) + 19€ d’adhésion annuelle Avez vous déjà essayé de trouver votre chemin grâce aux étoiles ? Vous êtes-vous déjà approché d’un nid de chouettes pour écouter leurs doux hululements nocturnes ? Vous êtes-vous déjà endormi auprès d’un feu de bois ? Pendant ce séjour d’aventures en pleine nature, nous allons investir la nuit, en s’y baladant, en contant des histoires, en observant la faune et en suivant les pistes stellaires. Si tu as l’âme d’un explorateur rejoins-nous ! Une soirée ouverte au public viendra clore le séjour. Chez Courtois Magnagues Magnagues 46110 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.artscenesetcie.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « artscenes46@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.01.56.40.00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T10:00:00+02:00

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T10:00:00+02:00
2023-07-14T17:30:00+02:00 – 2023-07-14T18:00:00+02:00

