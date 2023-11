Un cadeau sous les sabots Chez Coupet Droiturier Catégories d’Évènement: Allier

Droiturier Un cadeau sous les sabots Chez Coupet Droiturier, 17 décembre 2023, Droiturier. Droiturier,Allier Ateliers créatifs, concours de beauté des poneys, défilé et balade à poney, venue du Père Noël..

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 17:30:00. EUR.

Chez Coupet Haras des Forges

Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Creative workshops, pony beauty contest, pony rides, Santa Claus. Talleres creativos, concurso de belleza con ponis, desfile y paseo en poni, visita de Papá Noel. Kreative Workshops, Schönheitswettbewerb für Ponys, Parade und Ponyreiten, Besuch des Weihnachtsmanns.

