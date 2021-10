Roubaix Chez Charlotte Nord, Roubaix Chez Charlotte Chez Charlotte Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Charlotte, _Des croquis pour une nouvelle enseigne_ (aquarelles, croquis, dessins)

Gratuit

restaurant, bar, galerie, brocante Chez Charlotte 74 rue de l’Alouette, Roubaix Roubaix Centre Nord

