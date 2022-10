Chez Camy Carresse-Cassaber, 27 octobre 2022, Carresse-Cassaber.

Chez Camy

2 Route de Carresse-Cassaber Carresse-Cassaber Pyrnes-Atlantiques

2022-10-27 19:30:00 – 2022-10-15

Carresse-Cassaber

Pyrnes-Atlantiques

Carresse-Cassaber

Ils seront 2 à monter sur les planches du Chez Camy Comedy et vous faire rire pendant chacun 30min ! Ça fait quand même 1h de rire, ce qui équivaut quand même à 87 séries d’abdos ou 48min de gainage.

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils viennent de la ville Rose (Toulouse) et ils ont l’habitude de passer leurs soirées face à un public.

Leur but ? Vous faire rire. Pour ça, ils auront recours à des armes redoutables : anecdotes, imitations, références cinématographiques, chansons et danses épatantes…

Pour l’occasion, Chez Camy se transforme en café théâtre !

