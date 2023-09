Ateliers d’artistes & Artisans d’art du Loiret – PORTES OUVERTES chez Barbara Piatti chez Barbara Piatti Neuvy-en-sullias Catégorie d’Évènement: Neuvy-en-Sullias Ateliers d’artistes & Artisans d’art du Loiret – PORTES OUVERTES chez Barbara Piatti chez Barbara Piatti Neuvy-en-sullias, 14 octobre 2023, Neuvy-en-sullias. Ateliers d’artistes & Artisans d’art du Loiret – PORTES OUVERTES chez Barbara Piatti 14 et 15 octobre chez Barbara Piatti Elève du peintre irlandais Reginald Gray à Paris de 1989 – 1995 Installée au bord de Loire près de Sully sur Loire depuis 1999 Expose depuis 1990 en France, Allemagne, Suisse, Chine & USA chez Barbara Piatti 75 Rue des Vignes de Bouan , Neuvy-en-sullias Neuvy-en-sullias Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

14 octobre 2023: 14:00:00 – 19:00:00

15 octobre 2023: 14:00:00 – 19:00:00

