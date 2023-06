Expo/Vente de peintures Chez Babette Yvetot, 7 juin 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

La boutique Chez Babette accueille, pour la première fois, une expo/vente des toiles peintes par l’artiste yvetotaise AlmaLéa sur le thème « Abstrait et coloré »..

Vendredi 2023-06-07 à ; fin : 2023-07-08 . .

Chez Babette Rue du Château

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



For the first time, Chez Babette is hosting an exhibition/sale of paintings by Yvet-based artist AlmaLéa on the theme « Abstract and colorful ».

Por primera vez, Chez Babette acoge una exposición-venta de cuadros de la artista local AlmaLéa sobre el tema « Abstracto y colorista ».

In der Boutique Chez Babette findet zum ersten Mal eine Ausstellung/ein Verkauf von Gemälden statt, die die Künstlerin AlmaLéa aus Yvetot zum Thema « Abstrakt und farbenfroh » gemalt hat.

