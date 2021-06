Monts Monts Indre-et-Loire, Monts Chez Arthur, Cabaret du temps retrouvé Monts Monts Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Monts

Chez Arthur, Cabaret du temps retrouvé Monts, 15 août 2021-15 août 2021, Monts. Chez Arthur, Cabaret du temps retrouvé 2021-08-15 21:30:00 – 2021-08-15

Monts Indre-et-Loire Monts culture@monts.fr +33 2 47 34 11 71 http://www.theatredelante.fr/

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Monts Étiquettes évènement : Autres Lieu Monts Adresse Ville Monts lieuville 47.28302#0.65425