Chez Arthur – Cabaret du temps retrouvé Joué-lès-Tours, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Joué-lès-Tours.

Chez Arthur – Cabaret du temps retrouvé 2021-07-30 21:30:00 – 2021-07-30

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Chez Arthur sera le temps retrouvé du spectacle, le temps des moments partagés, le temps du plaisir de jouer et de chanter.

Et pour le public le plaisir simple de sortir le soir, de l’attente de voir les lumières de la scène se confondre avec le ciel étoilé, pour que le spectacle commence et recommence.

Avec le soutien renouvelé du Conseil départemental et des communes partenaires, dès le 30 juin et jusqu’au 21 Août, au coeur des villes et des villages, le théâtre revivra pour 33 représentations. Le calendrier complet sera bientôt disponible et les modalités de réservations et de représentation s’adapteront au strict respect des mesures sanitaires qui seront alors en vigueur.

Chez Arthur sera le temps retrouvé du spectacle, le temps des moments partagés, le temps du plaisir de jouer et de chanter.

http://www.theatredelante.fr/v2/

Chez Arthur sera le temps retrouvé du spectacle, le temps des moments partagés, le temps du plaisir de jouer et de chanter.

Chez Arthur sera le temps retrouvé du spectacle, le temps des moments partagés, le temps du plaisir de jouer et de chanter.

Et pour le public le plaisir simple de sortir le soir, de l’attente de voir les lumières de la scène se confondre avec le ciel étoilé, pour que le spectacle commence et recommence.

Avec le soutien renouvelé du Conseil départemental et des communes partenaires, dès le 30 juin et jusqu’au 21 Août, au coeur des villes et des villages, le théâtre revivra pour 33 représentations. Le calendrier complet sera bientôt disponible et les modalités de réservations et de représentation s’adapteront au strict respect des mesures sanitaires qui seront alors en vigueur.

Théâtre de l’Ante