CHEZ ALICE ON ICE Saint-Loup-du-Dorat

2021-12-17 10:30:00 – 2022-01-09 19:00:00

Saint-Loup-du-Dorat Mayenne Saint-Loup-du-Dorat EUR 3 3 Du 17 décembre au 09 janvier, le magasin Chez Alice à Saint-Loup du Dorat vous présente Alice On Ice ! Venez profiter en famille de la patinoire de 80m² Xtraice dernière génération !

Sur place, crêpes, vin chaud et marrons grillés.

Tous les jours de 16h à 18h30, découvrez « Les Contes Givrés » de Linière(s) pour petits et grands. Respect des mesures sanitaires en vigueur. Saint-Loup-du-Dorat

