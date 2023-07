FÊTE VOTIVE DU CHEYLARD L’EVÊQUE Cheylard-l’Évêque Catégories d’Évènement: Cheylard-l'Évêque

Lozère FÊTE VOTIVE DU CHEYLARD L’EVÊQUE Cheylard-l’Évêque, 14 août 2023, Cheylard-l'Évêque. Cheylard-l’Évêque,Lozère L’Association du Renouveau Cheylardais organise sa fête votive annuelle. Au programme loto, repas, concert, spectacle, feu d’artifice, …….

2023-08-14 fin : 2023-08-15 . EUR. Cheylard-l’Évêque 48300 Lozère Occitanie



The Association du Renouveau Cheylardais organizes its annual fête votive. Lotto, meal, concert, show, fireworks, ……

La Association du Renouveau Cheylardais organiza su fiesta votiva anual. En el programa: bingo, comida, concierto, espectáculo, fuegos artificiales, ……

Die Association du Renouveau Cheylardais organisiert ihr jährliches Votive-Fest. Auf dem Programm stehen Lotto, Essen, Konzert, Show, Feuerwerk, ……

