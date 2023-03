Emmanuel Rossfelder et Thomas Lefort, concert des 4 vallées en Musique Chevry-sous-le-Bignon Chevry-sous-le-Bignon Catégories d’Évènement: Chevry-sous-le-Bignon

Loiret Chevry-sous-le-Bignon . VIRTUOSES, de Venise en Andalousie .

Emmanuel ROSSFELDER, Victoire de la Musique en Guitare, et Thomas Lefort au violon, nous font voyager au gré de leur virtuosité à travers l’Europe. Pièces de DE FALLA, PAGANINI, KREISLER, SARASATE pour le duo Violon/Guitare. Deuxième des 3 concerts de la saison 2022 organisés par « 4 Vallées en Musique au Cœur du Gâtinais », avec un exceptionnel duo violon/guitare. ©Pixabay

