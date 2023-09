Visite d’une maison d’architecte / Maison contemporaine Chevry Chevry, 14 octobre 2023, Chevry.

Visite d’une maison d’architecte / Maison contemporaine Samedi 14 octobre, 14h00 Chevry Sur inscription, nombre de places limité

Visite d’une maison d’architecte, avec les explications de l’architecte. La visite durera 1h.

Le groupe de visiteurs sera limité à 15 personnes. Le lieu précis du rendez-vous sera communiqué aux inscrits.

La maison de forme trapézoïdale est située dans l’agglomération transfrontalière dynamique, du grand Genève, à Chevry, sur une parcelle de 424 m2.

En raison de l’exiguïté du terrain et de sa forme trapézoïdale, la réponse architecturale du projet a été de surélever le bâtiment pour gagner de la place avec un garage semi-enterré et d’opter pour un volume simple avec deux faces distinctes :

La face nord étant plus fermée afin de protéger la maison du vent, tandis que celle orientée sud avec de grandes fenêtres était plus ouverte et exposée afin de capter les rayons du soleil.

Ceci, associé à un système de toit vert, répond de manière efficace aux exigences environnementales de réduction des émissions de CO2 tout en minimisant la consommation d’énergie.

Il s’agit d’une construction neuve.

Chevry 01170 Chevry Chevry 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

LOBOX ARCHITECTES