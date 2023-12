Chevry Agency & Increase The Groove La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Chevry Agency & Increase The Groove La Bellevilloise Paris, 5 janvier 2024, Paris. Le vendredi 05 janvier 2024

de 23h00 à 05h30

.Tout public. payant Prévente : 15.4 EUR

Sur place : 20 EUR

Vendredi 5 janvier, La Bellevilloise est heureuse d’accueillir la soirée : Chevry Agency & Increase the Groove ! La soirée promet d’être mémorable et épique. Amenez votre énergie, on s’occupe du reste ! Cette année, on ré-invite Hibernation Festival à prendre d’assaut le Forum. Préparez-vous à une expérience hivernale en plein cœur de Paris, avec son lot de surprises La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://shotgun.live/fr/events/chevry-agency-increase-the-groove

