37 Rue des Roches Chèvreville Oise

2023-04-08 – 2023-04-08

Le samedi 8 avril 2023, les enfants sont invités à venir décorer un panier pour ensuite partir à la chasse aux œufs. Ils seront récompensés par une surprise chocolatée !

Rendez-vous le 8 avril, après avoir choisis votre créneau sur le site internet dédié: https://www.funbooker.com/fr/annonce/chasse-aux-oeufs-au-marche-de-sennevieres-60/voir?utm_source=vergersdesennevieres&fbclid=IwAR0g6uXomEIceMi8x6MkFOg5GmXpjM3UGIR8r7LbNriEuNYPNEWvy42jvKI

Attention, réservations obligatoires !

Le principe est simple : les enfants de 3 à 12 ans fabriquent et décorent un panier et devront le remplir en partant à la recherche des œufs colorés cachés dans le verger !

Une fois le bon nombre d’œufs de couleurs différents trouvé par enfant une surprise en chocolat leur sera remise.

Les parents pourront chercher l’œuf en OR lui aussi caché dans le verger et pourront eux aussi repartir avec une surprise !

Les enfants pourront réaliser une décoration de Pâques.

Après un si beau programme un goûter local sera proposé aux petits et aux grands.

Chasse aux œufs dans le verger (4 œufs différents entre 3 et 5 ans, 6 œufs différents entre 6 et 12 ans).

Trouvez 1 œuf en OR et repartez avec une surprise !

Surprise chocolatée !

Confection et décoration d’un panier

Réalisation d’une déco de Pâques

La chasse aux œufs est ouverte aux enfants de 3 à 12 ans ; tous les enfants doivent être accompagnés par un adulte lors de l’activité, prévoir une tenue adaptée aux activités extérieures.

Vous pourrez en profiter pour découvrir ou redécouvrir nos animaux de la ferme et notre magasin. En même temps, un marché artisanal aura lieu.

Informations au 03 44 88 32 06

