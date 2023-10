Cet évènement est passé « Les Arbres m’ont dit » – GRATALOUP Peintures – A partir du 29 mars 2023 Musée GRATALOUP 3 rue d l’église Chevreuse Catégories d’Évènement: Chevreuse

« Les Arbres m'ont dit » – GRATALOUP Peintures – A partir du 29 mars 2023 Musée GRATALOUP 3 rue d l'église Chevreuse, 15 mars 2023 14:00, Chevreuse

Un engagement écologique et symbolique au Musée GRATALOUP – « Les Arbres m'ont dit » – Lorsque l'Art se met au service de la sauvegarde de notre planète. GRATALOUP Peintures 15 mars – 4 novembre

« Les Arbres m'ont dit » GRATALOUP Peintures – Musée GRATALOUP Chevreuse

Pour son entrée dans sa deuxième année d'existence depuis l'ouverture du musée en mars 2022, le musée GRATALOUP présente à nouveau le travail du peintre GRATALOUP sur une thématique qui lui est chère, les arbres. Forêts en feu, rivières asséchées, cultures en berne, records de chaleur dépassés…, nous sommes tous les témoins d'une urgence climatique et écologique grandissante. Aussi, devant la nécessité impérieuse de préserver notre planète, sa biodiversité et ses ressources, le musée GRATALOUP propose, à travers l'exposition « Les arbres m'ont dit », une double lecture, écologique et symbolique :

• Un parcours pédagogique et didactique, visant à comprendre le rôle essentiel des arbres dans le maintien de la vie sur terre — celle de tout être vivant, y compris la vie humaine ;
• Et dans le même temps, la vision symbolique et onirique du peintre GRATALOUP à travers leur représentation graphique.

De la naissance des arbres il y a 400 millions d'années, jusqu'à l'apparition de l'Homme, il y a 3 millions d'années et son influence majeure sur la nature, c'est bien « d'apprendre des choses » dont il est question ici, dans cette exposition au musée GRATALOUP. C'est en apprenant, que l'Homme a pu évoluer dans ses prises de conscience, même si celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui se pose en véritable urgence. Nous sommes toutes et tous les acteurs de notre devenir, et c'est bien à ce service que doit se mettre l'Art aujourd'hui, à travers cette exposition « Les Arbres m'ont dit ».

Dans les jardins du musée, pour la première fois depuis son ouverture, le musée GRATALOUP vous propose un voyage méditatif à travers le travail d'une jeune artiste talentueuse, Stella Briann. Artiste peintre énergéticienne, Stella utile le bois des arbres comme support à ses créations. Au musée GRATALOUP, « on plante aussi la peinture au jardin des méditations ».

Musée GRATALOUP 3 rue d l'église 3 rue de l'église Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines

