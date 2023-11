Les Oiseaux de la vallée Chevreuse, France Chevreuse, 7 novembre 2024, Chevreuse.

Jeudi 7 novembre 2024 Tarif : 387€ pour le weekend tous frais compris.

Avec: Visite guidée des roselières et marais à la recherche de panures, cigognes, busards et autres spatules le samedi, balade le dimanche le long des plages de Normandie à la recherche d’huitriers pies, phoques veaux marins, gravelots à collier interrompu (entre beaucoup, beaucoup d’autres…).

Ce sera le début de la migration des oiseaux d’eau et échassiers côtiers, qui remontent au Nord de l’Europe ou arrivent d’Afrique.

Des paysages chargés d’histoire, des vues à combler nos rêves, des oiseaux magnifiques pour la plupart méconnues du grand public !

Spécial Vallée de Chevreuse

Le prix du séjour est de 387 euros par personne

Ceci inclut transport, location de véhicule 7 places, carburant et péage, visite de 3 hauts lieux d’ornithologie, plus une nuitée à l’hôtel en demi-pension, le petit déj et déjeuner sandwich du dimanche midi, le guidage, service de boissons chaudes et friandises, l’organisation et la conduite.

Départ samedi matin à l’aube retour dimanche soir. Le déjeuner (picnic) du samedi midi est à la charge du participant à prendre avec vous au départ comme l’année dernière.

Questions ou Réservation? Contactez nous @ Jerome.tevenin@gmail.com

Durée : 48h00

Activité organisée par Gilles – Guide nature

Infos et réservation sur [EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/TEST](https://www.eco-nature.org/experience/TEST)

