Chèvrerie La Trufière Inauguration de la nouvelle boutique LYS Chemin des Perrières Chissey-lès-Mâcon, dimanche 17 mars 2024.

Nous vous invitons à venir partager le verre de l’amitié pour fêter la nouvelle saison qui commence ainsi que l’inauguration de notre nouvelle boutique.

Ce week-end marque aussi notre passage aux horaires d’été :

Retrouvez nous tous les jours (LU 9h-12h ; MA 9h-12h ; ME 9h-12h et 16-18h ; JE 9h-12h ; VE 9h-12h et 16h-19h ; SA 9h-12h et 16h-18h ; DI 9h-12h). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 12:00:00

Chissey-lès-Mâcon 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté chevrerielatrufiere@orange.fr

