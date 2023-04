Vis ma vie de chèvre (ou presque !) Chèvrerie de Rilly, 20 juillet 2023, Cravant.

Vis ma vie de chèvre (ou presque !) 20 juillet et 10 août Chèvrerie de Rilly

Vous aimez les chèvres mais avez-vous déjà eu l’occasion de prendre soin d’elles ? Célia Berger, heureuse propriétaire de la chèvrerie de Rilly à Cravant vous propose de découvrir et de partager la vie de ses chèvres(et un peu la sienne aussi) le temps d’une matinée : dès 8h (et oui, les chèvres n’attendrons pas plus tard) vous participerez à la traite et au nourrissage de Pâquerette, Marguerite and Co avant de profiter d’un petit déjeuner maison puis de ramener les chèvres aux pâturages.

Réservation obligatoire. Minimum 6 participants, maximum 12. Durée : 2h30. Animation pour adulte et enfant (à partir de 5 ans) accompagné d’un adulte.

Chèvrerie de Rilly Lieu-dit Le Grand Rilly, Cravant Cravant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T08:00:00+02:00 – 2023-07-20T10:30:00+02:00

2023-08-10T08:00:00+02:00 – 2023-08-10T10:30:00+02:00

FMACEN045V50A1T4

Chèvrerie Rilly