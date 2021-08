Chevreaux “un lieu de patrimoine pour tous” Château médiéval de Chevreaux, 18 septembre 2021, Chevreaux.

Chevreaux “un lieu de patrimoine pour tous”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château médiéval de Chevreaux

Découvrez troupes médiévales, animations et stands, combats et déambulations. Jeux, petit marché de producteurs et d’artisans locaux Petite restauration : pain, tartes salées sucrées cuites au four à bois et buvette par l’association (si les conditions sanitaires le permettent) Informations via le site web : [[http://www.accjura.fr](http://www.accjura.fr)](http://www.accjura.fr) Accès : RD1083 Sortie Digna ou Autoroute A39 Sortie n°9 Cuiseaux / Cousance.

Selon les directives sanitaires en vigueur à ces dates

Le château de Chevreaux est un lieu de “patrimoine pour tous” depuis plus de 30 ans.

Château médiéval de Chevreaux 11 rue du château, 39190 CHEVREAUX Chevreaux Jura



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00