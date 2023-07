Cavoug’Art Cheveuges, 12 juillet 2023, Cheveuges.

Cheveuges,Ardennes

Atelier ouvert à tous.Cotisation annuelle.Séances le mardi de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 11h30, le samedi de 9h à 11h30. En l’ancienne école de Cheveuges, salle du bas..

fin : . .

Cheveuges 08350 Ardennes Grand Est



Workshop open to all.Annual fee.Sessions on Tuesday from 2 to 5 pm, Friday from 9 to 11:30 am, Saturday from 9 to 11:30 am. In the old school of Cheveuges, downstairs room.

Sesiones los martes de 14:00 a 17:00, los viernes de 9:00 a 11:30 y los sábados de 9:00 a 11:30. En la antigua escuela de Cheveuges, sala inferior.

Atelier für alle offen.Jahresbeitrag.Sitzungen dienstags von 14 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 11.30 Uhr, samstags von 9 bis 11.30 Uhr. In der alten Schule von Cheveuges, unterer Raum.

