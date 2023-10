Caen de A à Z, un abécédaire de la ville Chevet de Saint-Etienne le Vieux Caen, 7 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le concept de ce parcours est clair : vous faire (re)découvrir Caen, son histoire, ses spécificités, ses personnalités, en parcourant la ville avec un abécédaire comme fil rouge. La visite mixera les époques, les personnages, les lieux, les anecdotes pour vous offrir un autre regard sur la ville. Volontairement, le circuit évite les lieux communs comme le château, les abbayes, la rue St Pierre afin de sortir des sentiers battus. Une proposition de Normandie Visite. (2,5 km environ)

Visite menée par Romain Desclos

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 13 octobre à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

2023-12-07 14:00:00 fin : 2023-12-07 16:00:00. .

Chevet de Saint-Etienne le Vieux Place Saint-Étienne-le-Vieux

Caen 14000 Calvados Normandie



The concept of this tour is clear: to help you (re)discover Caen, its history, its special features and its personalities, by walking through the city using an alphabet book as a common thread. The tour mixes eras, characters, places and anecdotes to give you a different perspective on the city. The tour deliberately avoids commonplaces such as the castle, abbeys and Rue St Pierre, to take you off the beaten track. Suggested by Normandie Visite. (approx. 2.5 km)

Tour led by Romain Desclos

Practical informationAs places are limited, reservations are essential. Ticket sales open on October 13 at 10:00 a.m., online and at tourist information offices in Caen and Ouistreham.

El concepto de este recorrido es claro: ayudarle a (re)descubrir Caen, su historia, sus particularidades y sus personalidades, paseando por la ciudad con un abecedario como hilo conductor. El recorrido combinará diferentes épocas, personajes, lugares y anécdotas para ofrecerle una perspectiva diferente de la ciudad. El recorrido evita deliberadamente los lugares comunes, como el castillo, las abadías y la rue St Pierre, para salir de los caminos trillados. Sugerido por Normandie Visite. (aprox. 2,5 km)

Visita guiada por Romain Desclos

Información prácticaEl número de plazas es limitado, por lo que es imprescindible reservar. Los billetes no estarán disponibles in situ el día de la visita y el pago deberá efectuarse en el momento de la reserva.La taquilla se abre el 13 de octubre a las 10.00 h, en línea y en las oficinas de turismo de Caen y Ouistreham.

Das Konzept dieses Rundgangs ist klar: Sie sollen Caen, seine Geschichte, seine Besonderheiten und seine Persönlichkeiten (neu) entdecken, indem Sie die Stadt mit einer Fibel als rotem Faden durchstreifen. Der Rundgang wird Epochen, Personen, Orte und Anekdoten miteinander vermischen, um Ihnen einen anderen Blick auf die Stadt zu ermöglichen. Bewusst vermeidet der Rundgang gängige Orte wie das Schloss, die Abteien und die Rue St. Pierre, um die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Ein Vorschlag von Normandie Visite. (ca. 2,5 km)

Besichtigung unter der Leitung von Romain Desclos

Praktische InformationenDa die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Reservierung unerlässlich. Der Kartenvorverkauf beginnt am 13. Oktober um 10.00 Uhr online und in den Touristeninformationen in Caen und Ouistreham.

