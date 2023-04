Festival du chapeau au château de Cheverny Cheverny Cheverny Catégories d’Évènement: Cheverny

Festival du chapeau au château de Cheverny, 25 mai 2024, Cheverny

2024-05-25 – 2024-05-26

Festival du chapeau au château de Cheverny. Le château de Cheverny ouvre ses portes à de grandes modistes françaises, mais aussi européennes. Les modistes sont réunies pour exposer et faire défiler leurs chapeaux, tant féminins que masculins. Ainsi dès le samedi après-midi, une exposition-démonstration sera organisée dans la Salle des Trophées. Elle se poursuivra le dimanche matin. Défilé le dimanche après-midi en présence d'un jury prestigieux composé notamment de professionnels de la mode, ce show incontournable alliera haute-couture, chic et élégance. Lors du défilé, les jeunes femmes seront habillées par le créateur Peng Saenpinta.

