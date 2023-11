Les fugues enchantées de Noël à Cheverny et Chambord Cheverny, 28 décembre 2023, Cheverny.

Cheverny,Loir-et-Cher

Visites guidées et accompagnées. L’Histoire pour s’évader ! Le matin venez découvrir le Château de Cheverny et l’après-midi laissez-vous surprendre par la visite du Château de Chambord.

Jeudi 2023-12-28 10:00:00 fin : 2023-12-28 16:30:00. EUR.

Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Guided and accompanied tours. History as an escape! In the morning, discover the Château de Cheverny and in the afternoon, be surprised by a visit to the Château de Chambord

Visitas guiadas y acompañadas. ¡La historia como evasión! Venga a descubrir el castillo de Cheverny por la mañana y déjese sorprender por una visita al castillo de Chambord por la tarde

Geführte und begleitete Besichtigungen. Die Geschichte, um dem Alltag zu entfliehen! Morgens entdecken Sie das Schloss Cheverny und nachmittags lassen Sie sich von der Besichtigung des Schlosses Chambord überraschen

