Le Château de Cheverny fête la tulipe ! Cheverny, Loir et Cher, 3 avril 2021 09:30-3 avril 2021 18:00, Cheverny. 3 avril – 5 mai Tarifs consultables sur notre site internet https://www.chateau-cheverny.fr/ La tulipe à l’honneur ! C’est la huitième année qu’au printemps, le château de Cheverny met la tulipe à l’honneur dans son parc et ses jardins. Plus de 250 000 bulbes y sont plantés afin d’émerveiller petits et grands. Un ruban spectaculaire de 250m de long et 12m de large aux tons rouges, roses, jaunes, orangés, qui forme ainsi un véritable chef d’œuvre naturel. Ce magnifique spectacle est à découvrir – selon les conditions météorologiques- à partir du début avril. Ouverture du château et du parc soumise aux mesures gouvernementales en vigueur à cette période. Suivez nous sur notre site internet et nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur les conditions de réouverture de notre domaine Cheverny, Loir et Cher Château de Cheverny 41700 Cheverny samedi 3 avril – 09h30 à 18h00

