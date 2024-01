Fête des plantes au château de Cheverny Cheverny, samedi 16 mars 2024.

Fête des plantes au château de Cheverny Cheverny Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Fête des plantes au château de Cheverny. Une fête des plantes dans le cadre majestueux du parc du château de Cheverny. Novices et initiés trouveront au fil des allées verdoyantes, une variété de plantes, de fruits, de légumes anciens et d’arbrisseaux ainsi que des objets liés à l’art de vivre au jardin. En présence des meilleurs producteurs régionaux, nationaux et européens. Organisé par le Rotary Blois Sologne avec le concours de la Société d’Horticulture du Loir et Cher

Château de Cheverny

Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire domainedecheverny@chateau-cheverny.com



