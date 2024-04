Chevaux et Passions du Sud Place des Arènes Soustons, mercredi 10 juillet 2024.

Chevaux et Passions du Sud Place des Arènes Soustons Landes

Un spectacle d’Art Equestre et de Course Landaise avec 10 Chevaux, 10 Cabestros, les traditions Landaises

Un spectacle plein d’émotions pour toute la famille.

1h30 de spectacle familial dans le respect du bétail.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 21:30:00

fin : 2024-07-10 23:00:00

Place des Arènes Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Chevaux et Passions du Sud Soustons a été mis à jour le 2024-03-31 par OTI LAS