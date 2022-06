Chevaux de trait et promenade en chariot attelé

2022-07-10 14:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 Le cheval de trait était un auxiliaire indispensable de l'agriculteur jusqu'au milieu du 20ème siècle. Deux magnifiques comtois vous promèneront en chariot attelé dans le village de 14h à 17h. Balade gratuite d'un quart d'heure au départ de la Maison Rurale (sur présentation du billet d'entrée). Maréchalerie à la forge et sellerie.

