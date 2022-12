Chevauchée Sophronique en Terre Henson Saint-Quentin-en-Tourmont, 21 mai 2023, Saint-Quentin-en-Tourmont Saint-Quentin-en-Tourmont.

Chevauchée Sophronique en Terre Henson

Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

2023-05-21 – 2023-05-21

Saint-Quentin-en-Tourmont

Somme

Saint-Quentin-en-Tourmont

Tourtereaux ou Solo en quête de ralentissement ? Tentez une chevauchée magique dans le domaine du marquenterre, écrin de nature, de couleurs, d'immensité et de splendeurs. Reliez-vous à vous-même et au vivant à travers la présence à votre compagnon de sortie, à vos sensations et perceptions. Guidés par la voix de la Sophrologue, ressentez l'aventure Henson en pleine conscience. Un moment de contemplation hors du temps et une bonne dose de bien-être.

Saint-Quentin-en-Tourmont

