CHEVAUCHÉE DE L’EURON Remenoville Remenoville Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Remenoville

CHEVAUCHÉE DE L’EURON Remenoville, 12 juin 2022, Remenoville. CHEVAUCHÉE DE L’EURON Autour du volcan d’Essey-la-Côte 1 Route de Gerbeviller Remenoville

2022-06-12 – 2022-06-12 Autour du volcan d’Essey-la-Côte 1 Route de Gerbeviller

Remenoville Meurthe-et-Moselle Remenoville 15 EUR L’écurie de L’Euron vous invite à sa Chevauchée autour du volcan d’Essey-la-Côte. Au programme : randonnée animée à cheval, à vélo ou à pied (15 km) avec halte gourmande à mi-parcours. Possibilité de se restaurer sur place (repas du midi à 15€). PTV (parcours en terrain varié) l’après-midi. Renseignements au : 06 01 46 04 89. Inscription et règlement avant le 29 mai 2022. +33 6 01 46 04 89 Écurie de l’Euron

Autour du volcan d’Essey-la-Côte 1 Route de Gerbeviller Remenoville

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Remenoville Autres Lieu Remenoville Adresse Autour du volcan d'Essey-la-Côte 1 Route de Gerbeviller Ville Remenoville lieuville Autour du volcan d'Essey-la-Côte 1 Route de Gerbeviller Remenoville Departement Meurthe-et-Moselle

Remenoville Remenoville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remenoville/

CHEVAUCHÉE DE L’EURON Remenoville 2022-06-12 was last modified: by CHEVAUCHÉE DE L’EURON Remenoville Remenoville 12 juin 2022 Meurthe-et-Moselle Remenoville

Remenoville Meurthe-et-Moselle