Chevauchée de Jeanne d’Arc Place du Martroi, 1 mai 2022, Orléans.

Chevauchée de Jeanne d’Arc

Place du Martroi, le dimanche 1 mai à 10:00

Chevauchée historique retraçant l’épopée de Jeanne d’Arc à travers la ville et la campagne avoisinante. Hommage de la jeunesse chrétienne à Jeanne d’Arc. _Avec la participation de la Musique municipale d’Orléans, de l’équipe liturgique des jeunes, de l’Harmonie de Saint-Marc – Saint-Vincent, de l’association « Sainte Jeanne, hier, aujourd’hui et demain » et du Pipe Band 91st Gâtinais Highlanders, du comité Saint-Marceau, des Chardons d’Orléans, des Bretteurs de Saint-Jean de la Ruelle et de La Mesnie des Leus du Val de Loyre.Animation du parcours par le groupe médiéval de Cléry, son Histoire en Lumière._ **11 h :** Hommage par la mairie de Saint-Jean de Braye suivi depuis le port Saint-Loup de la traversée de la Loire avec les Mariniers de Jeanne. **11 h 45 :** Accueil de Jeanne d’Arc sur l’île Charlemagne. **14 h :** Animations médiévales et démonstrations de combat sur la place de la Bascule. **15 h 15 :** Hommage par la mairie de Saint-Denis en Val. Départ du cortège de l’île Charlemagne. **16 h :** Hommage par la mairie de Saint-Jean le Blanc. **16 h 15 :** Envoi de l’Étendard au monument des Tourelles à Saint-Marceau. **17 h :** Arrivée sur la place du Martroi par le pont George V et la rue Royale. [https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/editorial/fete_jeanne_arc/2022/plan-chevauchee.jpg](https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/editorial/fete_jeanne_arc/2022/plan-chevauchee.jpg)

gratuit

Dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc

Place du Martroi Place du Martroi, orléans Orléans Loiret



