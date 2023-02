CHEVALIERS, PRINCESSE ET DRAGON THEATRE DES MATHURINS, 11 février 2023, PARIS.

CHEVALIERS, PRINCESSE ET DRAGON THEATRE DES MATHURINS. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-05-05 14:00. Tarif : 23.0 à 38.3 euros.

Le Théâtre des Mathurins (Licence: 1069724) présente ce spectacle. CHEVALIERS, PRINCESSE ET DRAGONSpectacle tout public (à partir de 4 ans, conseillé jusqu’à 12 ans)Écrit et mis en scène par Olivier SOLIVERES Assisté de Guillaume RUBEAUX Frédéric STROUCK, Charline BONREPAUX ou Lauren CHEKMAN, Tristan GARNIER ou REMI PALAZY, Victor BOURIGAULT ou Pierre MARAZIN et Anthony FABIEN ou Louis BUISSET Oyez !! Oyez !!! Damoiselles Damoiseaux ! Venez assister pour la première fois sur scène à un grand tournoi de chevalerie, et c’est vous qui élirez le chevalier vainqueur ! Le Sir Baudoin de Pince-Maille organise un grand tournoi de chevalerie pour donner la main de sa fille Blanche. Des concours d’adresse, à l’arbalète ou au tir à l’arc, des combats d’épée, des joutes à cheval et bien d’autres épreuves permettront de départager les chevaliers. L’amour triomphera-t-il dans cette comédie chevaleresque déjantée pleine d’aventures, de chansons et de rires entre Spamelot, Kamelot et les Robins des bois ? Le saviez-vous ? Olivier Solivérès est déjà le créateur des succès d’Au Pays du Père Noël, d’Ados et du Bossu de notre Dame. Scénographie Stéphane VUARNET, Pauline GALLOT assistée de Adèle PIGNIER – Musique Cyril GIROUX – Costumes Pauline ZURINI – Lumières Joffrey KLES Les samedis à 14h et les dimanches à 14h Et tous les jours durant les vacances scolaires (sauf les samedis) Frédéric Strouck, Victor BOURIGAULT, Charline BONREPAUX, Lauren Chekman, Louis Buisset, Pierre Marazin, Rémi Palazy, Tristan GARNIER, Anthony Fabien, Olivier Solivérès, Guillaume Rubeaux Frédéric Strouck, Victor BOURIGAULT, Charline BONREPAUX, Lauren Chekman, Louis Buisset, Pierre Marazin, Rémi Palazy, Tristan GARNIER, Anthony Fabien, Olivier Solivérès, Guillaume Rubeaux EUR23.0 23.0 euros

Votre billet est ici

THEATRE DES MATHURINS PARIS 36, rue des Mathurins 75008

Le Théâtre des Mathurins (Licence: 1069724) présente ce spectacle.

CHEVALIERS, PRINCESSE ET DRAGON

Spectacle tout public (à partir de 4 ans, conseillé jusqu’à 12 ans)



Écrit et mis en scène par Olivier SOLIVERES

Assisté de Guillaume RUBEAUX

Frédéric STROUCK, Charline BONREPAUX ou Lauren CHEKMAN,

Tristan GARNIER ou REMI PALAZY, Victor BOURIGAULT ou Pierre MARAZIN et Anthony FABIEN ou Louis BUISSET

Oyez !! Oyez !!! Damoiselles Damoiseaux ! Venez assister pour la première fois sur scène

à un grand tournoi de chevalerie, et c’est vous qui élirez le chevalier vainqueur !

Le Sir Baudoin de Pince-Maille organise un grand tournoi de chevalerie pour donner la main de sa fille Blanche.

Des concours d’adresse, à l’arbalète ou au tir à l’arc, des combats d’épée, des joutes à cheval

et bien d’autres épreuves permettront de départager les chevaliers.

L’amour triomphera-t-il dans cette comédie chevaleresque déjantée pleine d’aventures, de chansons et de rires entre Spamelot, Kamelot et les Robins des bois ?

Le saviez-vous ?

Olivier Solivérès est déjà le créateur des succès d’Au Pays du Père Noël, d’Ados et du Bossu de notre Dame.



Scénographie Stéphane VUARNET, Pauline GALLOT assistée de Adèle PIGNIER – Musique Cyril GIROUX – Costumes Pauline ZURINI – Lumières Joffrey KLES

Les samedis à 14h et les dimanches à 14h

Et tous les jours durant les vacances scolaires (sauf les samedis)

.2023-05-05.

Votre billet est ici