Chevaliers de l’ordre de l’Hôptal Frontenac, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Frontenac.

Chevaliers de l’ordre de l’Hôptal 2021-07-09 – 2021-07-09

Frontenac Gironde Frontenac

5 EUR Découverte d’une commanderie des chevaliers de l’ordre du l’Hôpital créé après la première Croisade. Qui sont les chevaliers militaires Templiers ou Hospitaliers ? Comment les reconnaître, qu’est-ce qu’une commanderie ? Je répondrai à toutes ces questions et bien plus encore. Visite adaptée aux enfants à partir de 5 ans.

Site de plein air. Accessibilité : mobilité réduite et poussette, non et mal voyant, déficience intellectuelle.

Respect du protocole sanitaire en vigueur.

+33 6 80 81 56 63

Marie Catherine Sudret

