Place du château, le vendredi 14 mai à 20:30

Un voyage dans le temps en compagnie de la troupe d’escrime de Pontivy! Le temps d’une soirée, vous découvrirez sous la forme d’ateliers, la vie quotidienne au Moyen Âge : les différents costumes, l’équipement complet du soldat, l’histoire de la monnaie et la façon dont on comptait à cette époque ainsi que les différentes épices utilisées dans la cuisine médiévale. A la nuit tombée, c’est un affrontement hors du commun auquel vous assisterez dans lequel un chevalier tentera de terrasser le dragon de feu!

gratuit

A la nuit tombée, c'est un affrontement hors du commun auquel vous assisterez dans lequel un chevalier tentera de terrasser le dragon de feu!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-14T20:30:00 2021-05-14T22:30:00

