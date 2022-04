Chevalets de Saint-Pardoux : Concours de sculpture sur pierre et peinture Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

L'association des Amis de Saint Pardoux organise, chaque année, au mois de juin les journées des chevalets. Trois jours sont consacrés à la sculpture, deux jours à la peinture. Le concours commence le vendredi matin à 9h, pour les sculpteurs, les samedi et dimanche pour les peintres ; les inscriptions définitives se font sur le site de Saint Pardoux, près de l'église, les pierres sont fournies par l'association. Le concours se termine le dimanche à 15 h pour la sculpture et 16 h pour la peinture.

