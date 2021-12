Chevalet d’or 2022 Cernay, 22 janvier 2022, Cernay.

Chevalet d’or 2022 Cernay

2022-01-22 – 2022-01-22

Cernay Haut-Rhin

EUR Une nouvelle édition du Chevalet d’or réunissant une fine sélection de peintres et sculpteurs de toutes inspirations, de tous horizons. Pour cette 38e édition, la Ville de Cernay et l’Espace Grün vous préparent une exposition pleine de surprises et de nouveautés et qui ouvre les portes de l’art à tous les esthètes.

+33 3 89 75 47 50

