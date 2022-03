Cheval(es) féminin et pluriel Le Pin-au-Haras, 9 avril 2022, Le Pin-au-Haras.

Cheval(es) féminin et pluriel Le Pin-au-Haras

2022-04-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-06 18:00:00 18:00:00

Le Pin-au-Haras Orne Le Pin-au-Haras

Une idée de sortie pour le printemps, la découverte de l’exposition de photographies au Haras national du Pin, tout au long du parcours de visite, avec des formats impressionnants par leur côté monumental !

Cette exposition est un prêt du Conseil des Chevaux de Normandie. Ce dernier, en partenariat avec Equi-ressources, a invité l’artiste Camille Reynaud à poser son regard sur les relations qu’entretiennent les actrices de la filière équine normande avec leurs professions. À travers les photographies prises à cette occasion, on regarde différemment ces femmes et les métiers qu’elles exercent auprès des chevaux. Ces savoir-faire de l’ombre participent à l’excellence et au rayonnement de la filière équine normande à l’international. Certaines femmes pratiquent leurs métiers au Haras du Pin, comme Bérénice. Il était donc évident que le Haras du Pin accueille cette exposition, hommage à travers des portraits mettant en lumière les femmes qui incarnent et transmettent ce patrimoine immatériel à forte identité régionale et locale.

Camille Reynaud est diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de Paris et du Master de Création littéraire du Havre. Auteure et photographe, elle explore des formes de narration qui entremêlent documentaire et fiction, sciences dures et littérature, texte et image. Également contributrice de la revue Switch On Paper, elle anime en parallèle des ateliers d’écriture au Havre et est lauréate du Prix du Jeune Écrivain 2021.

Une première au Haras du Pin pour voir les photographies de Camille Reynaud, qui, pour certaines, retrouveront leur berceau d’origine !

info@harasnationaldupin.fr +33 2 33 36 68 68 http://www.haras-national-du-pin.com/

Le Pin-au-Haras

