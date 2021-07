Les Lilas LE TRITON Les Lilas, Seine-Saint-Denis cheval fou LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

LE TRITON, le mercredi 17 novembre à 20:30

MARELLE MUSIC PRESENTE Cinquante ans exactement après la première apparition publique de Cheval Fou, en 1971, le musicien producteur Michel Peteau reprend les rennes de ce trio hors norme, aux instrumentaux fiévreux, primitifs et habités, qui oscillent entre free pop et rock psychédélique. Il vient nous présenter en exclusivité le nouvel album de Cheval Fou, “Couteau Calme”. Avec pour devise : jouer large, libre et fort ! “Couteau Calme” sortira le 12/11/21 (Marelle Music / L’Autre Distribution)

Tarif H (10€, 10€, 10€, gratuit – de 16 ans)

COUTEAU CALME LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

2021-11-17T20:30:00 2021-11-17T22:00:00

