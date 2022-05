Cheval et Nature Août – Adolescents 11-17 ans ferme pédagogique Au fer à cheval Paulinet Catégories d’évènement: Paulinet

Tarn

Cheval et Nature Août – Adolescents 11-17 ans ferme pédagogique Au fer à cheval, 31 juillet 2022, Paulinet. Cheval et Nature Août – Adolescents 11-17 ans

du dimanche 31 juillet au samedi 6 août à ferme pédagogique Au fer à cheval

Le séjour Cheval et Nature d’Août est un séjour proposé par la ferme pédagogique Au Fer A Cheval à destination des adolescents à partir de 11 ans jusqu’à 17 ans. Les adolescents pourront s’initier aux balades à cheval, s’occuper des animaux de la ferme et mener plusieurs activités culturelles, artistiques ou sportives. Toutes ces activités sont menées par des animateurs diplômés ou diplômés d’état (BPJEPS). Une piscine sur place leur est entièrement dédiée tous les jours.

575.00€

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. ferme pédagogique Au fer à cheval La bourrelié 81250 PAULINET Paulinet Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-31T13:00:00 2022-07-31T23:59:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T23:59:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T23:59:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T10:00:00

