CHEVAL ET MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE Saint-Brevin-les-Pins, 21 mai 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

CHEVAL ET MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE Saint-Brevin-les-Pins

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Se connecter à soi pour mieux rencontrer les autres, à Saint Brevin.

En pleine nature, vivre l’intensité du moment présent grâce à la pratique de la méditation de Pleine Conscience et aux interactions avec le cheval, champion du monde de l’instant présent.

La vie moderne est trépidante, parfois excitante, parfois décevante. Quand les émotions font le yoyo, c’est notre corps qui en pâti et tout notre être.

Prendre un temps pour soi, se poser, déconnecter c’est s’offrir l’opportunité de se reconnecter à son être profond, de ressentir les bienfaits de la sérénité. Ralentir la course, reprendre son souffle, prendre du recul et peut-être vivre ensuite autrement, voilà ce que nous vous proposons dans ce stage.

Par la pratique de la pleine conscience, nous cherchons à devenir plus conscients de nos pensées, de nos sentiments et de nos sensations. Moment après moment, nous nous accordons la possibilité de vivre plus de liberté et de choix.

Le cheval lui nous ramène à l’essence de la Terre, du vivant ; à l’essentiel qui nous relie tous. Il nous connecte aux éléments. Incapable de juger, d’avoir de mauvaises intentions, il nous accueille tel que nous sommes , êtres sensibles, et ouvre simplement la relation de coeur à coeur.

C’est un animal non prédateur qui a développé une conscience aiguë de son environnement et des liens sociaux au sein du troupeau. Il a des capacités extra-sensorielles hors du commun. Il lit nos émotions, nos intentions.

Champion du monde de l’instant présent, il nous invite à être tout comme lui authentique.



Que va apporter la méditation de pleine conscience aux interactions avec le cheval ?

En premier lieu , nous dirions une augmentation de la présence pour être avec soi et avec le cheval.

Les séquences sont pensées comme une préparation permettant de se relier à soi pour aller à la rencontre de l’autre ; chose que l’on fait peu ou pas au quotidien.

L’intensité de l’échange en est décuplé, comme si on ouvrait le canal de communication en grand.

Etre conscient de son état émotionnel et de son état d’esprit permet de comprendre ce qui se passe dans la relation au cheval.

Etre conscient de son état émotionnel c’est bien, mais que se passe t-il si il est négatif ? Ne va t-on pas décharger celui-ci sur le cheval ?

Non, car si j’en suis conscient je peux m’en occuper et donc ne pas le déverser sur l’autre. Autrement, on retombe dans les travers habituels avec une extériorisation sans filtres.

Ici on porte attention à nos automatismes et nos réflexes acquis pour essayer de les modifier.

Que va apporter le cheval à ma pratique de méditation de pleine conscience ?

Un terrain de jeu. Un « lieu » sécurisé où expérimenter ce qui se passe quand je modifie mon état émotionnel.

Par exemple, si je suis tendue, le cheval va l’être lui aussi et montrer des signes d’agitation. Nous allons pouvoir travailler à calmer notre état et voir immédiatement l’effet sur le cheval. Cela fonctionne de même auprès d’un humain mais les codes, notre histoire avec l’autre, la peur des incompréhensions et des conséquences fausse notre comportement.

Quel intérêt cela peut avoir pour mon développement personnel ?

Danser avec le cheval, créer l’alliance booste l’estime de soi.

Le cheval révèle qui nous sommes. Il va au début de la rencontre incarner notre personnalité et calquer son comportement sur le notre. C’est ce que l’on appelle “l’effet miroir”. Parfois cela génère des émotions fortes de se voir “réincarné” en cheval. Des révélations peuvent avoir lieu en quelques minutes.

Pour développer une belle relation homme/cheval, nous allons devoir mobiliser nos qualités de communication corporelle, verbales et le pouvoir de l’intention. L’alignement des trois permettra de créer l’alliance.

Et surtout vous redécouvrirez que le moteur c’est l’envie.

Et si je ne connais ni le cheval, ni la méditation de pleine conscience ?

Bienvenue. L’expérience vécue lors du stage n’en sera que plus riche et l’évolution personnelle plus importante.



Nous vous proposons :

des interactions avec les chevaux en longe et en liberté dans la nature

​des pratiques guidées de pleine conscience

des étirements doux en pleine conscience

des périodes de réflexion et d’échanges en groupe et un accompagnement personnel

Encadré par

Armelle Lemoine : Psychologue, instructrice MBSR qualifiée ( réduction du stress basé sur la pleine conscience) et cavalière en recherche d’une relation sensible avec le cheval. Elle participe à la diffusion de la pleine conscience à travers les programmes qu’elle propose.

Josiane Bellanger : Coach professionnel certifiée formée à l’Université Catholique de l’Ouest, équicoach et équithérapeute. Propriétaire des chevaux elle veille à leur offrir un cadre de vie en grandes prairies proche de leur milieux de vie d’origine.

Les participants sont invités à y séjourner dans une atmosphère familiale.

Participants : 10 personnes maximum (adultes 16+). Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience en méditation ni avec les chevaux.

Adaptation aux règles qui seront en vigueur de lutte contre la propagation du Covid-19.

Activités en extérieur avec distanciation. Les tapis seront fournis, désinfectés et attribués à une personne tout le stage.Stage entièrement remboursé si impossible à organiser.

Matériel; vêtements souples, chauds et confortables pour le travail en salle, vêtements d’extérieur chauds et confortables et bottines d’extérieur ou paniers. Apportez vos masques.

Matériel pour les chevaux désinfectés entre les stagiaires. Idem pour WC.

Repas midi, boissons et grignotages : 20€/jour

Les repas sont simples, délicieux et faits maison

Pour recevoir un dossier d’inscription envoyer une demande à : josiane.bellanger44@outlook.com 06 47 01 08 09 / armellelemoine@orange.fr 06 08 35 08 80

Si vous souhaitez offrir un stage, demandez nous un bon cadeau.

josiane.bellanger44@outlook.com +33 6 47 01 08 09 https://coachingconfiance.com/

dernière mise à jour : 2022-04-29 par