Cheval de Pâques Chemin Esquilamborde Saint-Palais, lundi 1 avril 2024.

Cheval de Pâques Chemin Esquilamborde Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la fête de Pâques, l’association les Amis de Zaldi Xuri et le Centre Équestre de Saint-Palais organisent une journée ouverte à tous, cavaliers du club ou non et leur famille (frères et sœurs, parents…), avec au programme 11h chasse au trésor. 12h apéritif suivi d’un repas (talos, salades, dessert) puis de 15h à 17h jeux par équipe à cheval ou à poney pour les cavaliers, et à pied pour les non cavaliers. Pour faciliter l’organisation, inscription jusqu’au dimanche 24 mars, sur place. 12 12 EUR.

Début : 2024-04-01 11:00:00

fin : 2024-04-01

Chemin Esquilamborde Centre équestre

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

