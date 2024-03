Cheval de Pâques Saint-Denis-le-Ferment, lundi 1 avril 2024.

Cheval de Pâques Saint-Denis-le-Ferment Eure

Animations et chasse aux œufs au centre équestre de la Bonde pour les 6-11 ans.

Grand jeu concours du 30 mars au 5 mai 2024. Un atelier de pâtisserie avec Mercotte et Dorian, des cartes cadeaux équitation… et plein d’autres surprises à gagner.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 13:30:00

fin : 2024-04-01 16:30:00

3 Rue de Bézu-Saint-Éloi

Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie equestre@labonde.org

