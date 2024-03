Cheval de Pâques à Orbec animations et chasses aux oeufs Orbec, dimanche 7 avril 2024.

Cheval de Pâques à Orbec animations et chasses aux oeufs Orbec Calvados

Le centre équestre d’Orbec- La Vespière-Friardel Shet&Cie Tous en Shet, vous invite pour des animations et chasses aux oeufs sur le thème « Cheval de Pâques » .

Toute la journée Concours officiel CSO / grand jeu concours avec, à gagner, un atelier de pâtisserie avec Mercotte et Dorian, des cartes cadeaux équitation et plein d’autres surprises, …

Sur le temps du midi Chasse aux oeufs dans la grande carrière

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

rue des frères Bigot

Orbec 14290 Calvados Normandie shet.cie@gmail.com

