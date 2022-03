Cheval Bijou La Gacilly, 9 avril 2022, La Gacilly.

Cheval Bijou La Chapelle Gaceline Chemin de la Villebeau La Gacilly

2022-04-09 – 2022-04-09 La Chapelle Gaceline Chemin de la Villebeau

La Gacilly Morbihan La Gacilly Morbihan

“Drohoy tu menga” (Bienvenue à Tous). Le Duo “Cheval Bijou”, “Pampilla” et “Tshatshimo”, vous invitent à leur prochaine “Pashive” (Fête Bohémienne) avec les chevaux du Théâtre équestre de Bretagne.

Ils interprèteront les chansons des Lautaris (musiciens Tziganes), en français et en romani, avec des instruments traditionnels: violon, guitare, harmonica, tambour et tambourins. Ils vous conteront aussi le quotidien des voyageurs en roulotte d’une époque où on faisait la fête autour des feux de camp. ça danse et ça chante, c’est la Pashive! Lacho dives! et Lacho Drom! Bonne journée et Bonne route Pampilla et Tshatshimo.

contact@equusarte.com +33 6509254250 http://www.equusarte.com/

dernière mise à jour : 2022-03-04 par OT LA GACILLY – Destination Brocéliande